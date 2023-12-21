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Данилов о мобилизации 500 тысяч человек: цифра нужная, в ближайшее время будет решение

Четверг 21 декабря 2023 13:01
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Данилов о мобилизации 500 тысяч человек: цифра нужная, в ближайшее время будет решение Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вопрос мобилизации поднимался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. В ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По словам Данилова, во время каждой ставки президент Владимир Зеленский ставил "вопрос о справедливости".

"Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, - это, прежде всего, справедливость", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свое видение, впрочем, окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент. Он отметил, что дискуссия не является простой, но озвученные цифры действительно нужны.

"Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", - отметил Данилов.

Кроме того, мобилизованных необходимо подготовить и они должны четко понимать на какие сроки идут и когда у них будут отпуска и ротация.

"Именно об этом есть дискуссии на Ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос", - отметил секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается мобилизация. Недавно в стране было принято решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал Владимир Зеленский, Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.

РБК-Украина спросило военного эксперта, нужна ли дополнительная мобилизация и зачем. Больше об этом в нашем материале.

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