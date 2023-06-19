Данилов о контрнаступлении ВСУ: все идет по плану, который был утвержден и разработан

По его словам, ВСУ мужественно отвоевывает территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – рассказал Данилов.

Он отметил, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", - добавил секретарь СНБО.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, сегодня стало известно о деоккупации села Пятихатки Запорожской области.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

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