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Данилов о контрнаступлении ВСУ: все идет по плану, который был утвержден и разработан

Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Контрнаступление украинских военных идет по четко продуманному плану, знающему небольшое количество лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, ВСУ мужественно отвоевывает территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – рассказал Данилов.

Он отметил, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", - добавил секретарь СНБО.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, сегодня стало известно о деоккупации села Пятихатки Запорожской области.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ