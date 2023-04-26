RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов о контрнаступлении ВСУ: вопрос закрыт, когда начнется - вы это увидите

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вопрос о контрнаступлении украинских войск закрыт и ограничен. Однако украинцы увидят, когда контрнаступательная операция начнется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, украинское руководство не исключает, что с улучшения погоды российские войска могут начать наступление. Однако украинские военные продолжают готовиться к освобождению территории.

Данилов подчеркнул, что план контрнаступления доступен ограниченному количеству лиц, поэтому детали о времени и месте начала закрыты. Он добавил, что подобной информацией владеют не более 3-5 человек.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы будем с вами понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, когда - этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что в последнее время поставки оружия ускорились. Этот аспект также влияет на подготовку к контрнаступлению.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина подходит к решающей битве.

В то же время в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - это одно из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлексей ДаниловВойна России против Украины