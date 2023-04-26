Данилов о контрнаступлении ВСУ: вопрос закрыт, когда начнется - вы это увидите

По его словам, украинское руководство не исключает, что с улучшения погоды российские войска могут начать наступление. Однако украинские военные продолжают готовиться к освобождению территории.

Данилов подчеркнул, что план контрнаступления доступен ограниченному количеству лиц, поэтому детали о времени и месте начала закрыты. Он добавил, что подобной информацией владеют не более 3-5 человек.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы будем с вами понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, когда - этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что в последнее время поставки оружия ускорились. Этот аспект также влияет на подготовку к контрнаступлению.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина подходит к решающей битве.

В то же время в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - это одно из них.

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