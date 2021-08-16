Данілов: кібератаки стають "зброєю номер один" у сучасних війнах

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з представниками Комітету зі Збройних Сил Конгресу США і його главою - Адамом Смітом. В ході бесіди Данилов зазначив, що кіберзброя стає "номером один" в сучасних війнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони.
В ході зустрічі обговорювалося широке коло питань, у тому числі пов'язаних з уточненням актуальних потреб України у військовій сфері.
Особливу увагу Данілов приділив кіберзброї, яка, за його словами, стає "номером один" в сучасних і майбутніх війнах. "Сфера кібербезпеки є ключовою складовою національної безпеки",- цитує пресслужба секретаря РНБО.
З американської сторони у зустрічі, крім Адама Сміта, взяли участь члени комітету Майкл Роджерс, рік Ларсен, Стівен Палаццо і Пол Аркангело, керівник апарату Комітету, а також тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін.
Нагадаємо, на початку серпня Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який знаходиться в Таллінні.