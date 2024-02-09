Данилов об интервью Путина: больной человек, который существует в выдуманном мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал интервью Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Он подчеркнул, что российский диктатор - больной человек, который существует в выдуманном мире.

"Единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у Путина - военного преступника с ордером на арест от Гаагского трибунала - берут интервью, а не показания, которые он должен давать следователю. Это то единственное, что он должен делать на остатке своей жизни, сколько бы ему ни осталось", - написал Данилов.

По его словам, "такое журналистское всеединство вызывает отвращение".

"Неужели журналист, сидя рядом с этим подонком, не понимал, кому он усердно поддакивает тому, на руках которого кровь не абстрактна, а настоящая - более 500 украинских детей, десятки тысяч других невинных пожилых людей, женщин… И когда этот журналист вернется в США и будет дома обнимать своих детей, пусть представит, что их может не быть, поскольку их вчера убила российская ракета, а его родителей раздавил российский танк", - отметил секретарь СНБО.

Он также рассказал, что не слушал это интервью Путина, потому что "это лишено всякого смысла", и лишний раз в этом убедился, прочитав отрывки из него.

"Все путинские разговоры об Украине переписаны под копирку, где с одной стороны вечно обижена Россия и бред самого Путина, а на другой стороне - весь мир, который только и мечтает захватить "богатства" России, солдаты которой воруют в Украине унитазы", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО назвал российского диктатора безумным, который существует в выдуманном мире.

Он также надеется, что это интервью "поможет протрезветь западным политикам".

"Путин - больной человек, который существует в выдуманном мире, которого нет и которого никогда не будет. Его познания в истории в целом и истории Украины в частности базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности. Более точный диагноз могут поставить специалисты. А можно ли иметь дело с сумасшедшим? Украина все выводы относительно того, как нужно разговаривать с Путиным, сделала. Надеюсь, что такие интервью помогут протрезветь западным политикам", - отметил Данилов.

Интервью Путина

Напомним, сегодня, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

В интервью российский диктатор отличился рядом скандальных заявлений, а также в очередной раз пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией.

В частности, одним из наиболее скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновата в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".