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Данилов: мнение, что контрнаступление ВСУ стоит на месте, - поверхностный взгляд

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское контрнаступление продвигается, и свидетельством этого является ежедневное уничтожение российских оккупантов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilsussidiario.

По его словам, мнение о том, что украинское контрнаступление застопорилось, - это поверхностный взгляд. 

"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", - добавил секретарь СНБО. 

Также он отметил, что глубокий процесс распада России уже начался, а российский диктатор Владимир Путин своим полномасштабным вторжением в Украину только ускорил его. 

При этом, по словам Данилова, по итогам войны Украина сможет восстановить свою территориальную целостность. 

"Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безоговорочное возвращение всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинских властей", - уточнил секретарь СНБО.

"Медленное контрнаступление"

Напомним, последние несколько недель официальные лица стран Запада утверждают, что украинское контрнаступление проходит медленнее, чем они ожидали. 

В то же время наши защитники каждый день демонстрируют успешные действия на фронте, уничтожая вражеских солдат и продолжая продвижение. 

Еще вчера, 14 августа, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивал, что заявления о "медленном контрнаступлении" ВСУ - это абсолютное непонимание войны

 

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ