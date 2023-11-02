Данилов о помощи России от КНДР: способностей у страны-агрессора становится все меньше

"Помощь от КНДР означает, что способностей в Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", - сказал Данилов.

Он также прокомментировал разговоры о том, что Украина теряет поддержку партнеров.

"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать - все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня последней агрессии 24 февраля все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", - отметил секретарь СНБО.

Помощь России от КНДР

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Северную Корею, где диктатор Ким Чен Ын провел для него экскурсию по новейшему вооружению страны.

Отмечается, что Северная Корея имеет одни из самых больших запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен. В частности, сотрудничество между странами усилилось, поскольку как Москва, так и Пхеньян оказались в глобальной изоляции.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.