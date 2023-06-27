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Данилов о бунте Пригожина: в России будет не один сезон

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Попытка государственного переворота в России, которую на прошлой неделе провел основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, будет не последней.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там будет не один сезон (бунтов - ред.). Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался", - отметил Данилов.

По его словам, ситуация с Пригожиным показала миру, что Россия - очень опасная территория. А инициатором такого бунта были люди, которые находятся в Кремле.

"Люди находятся в тех институциях, которые должны были бы защищать Россию, защищать военные части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не оказывает сопротивление. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Попытка госпереворота

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские регулярные войска в ударах по тыловым лагерям “вагнеровцев”. Это событие он использовал в качестве предлога для того, чтобы собрать своих наемников и пойти на Москву.

Таким образом он якобы хотел заставить путинский режим сменить военное руководство и министра обороны Сергея Шойгу.

За день "вагнеровцы" взяли под свой контроль Ростов и местные военные объекты. После этого они начали продвигаться дальше в сторону Москвы. Но штурм прекратился после того, как Пригожин поговорил с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Директор New Geopolitics Research Network и военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина рассказал, что более серьезный бунт в России может начаться, если армейские лидеры РФ осмелятся провести подобный рейд.

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СНБОРоссийская ФедерацияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинАлексей ДаниловПереворот в России