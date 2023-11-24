Данилов анонсировал увеличение систем ПВО в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время новые противовоздушные средства для защиты объектов инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит в повестке дня. Президент и все люди, занимающиеся вопросами обеспечения нашей страны в военное время, работают с этим вопросом. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы, прежде всего, сохраняли нашу инфраструктуру", - говорит Данилов.

По его словам, речь идет об энергетических объектах, потому что в случае, когда будет снижение температуры, население должно получать электричество и быть в тепле.

"Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир и президент ежедневно обращался относительно того, чтобы нам закрыли небо. Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО. рассказал он.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.

В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.

Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.

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