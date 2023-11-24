ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов анонсировал увеличение систем ПВО в Украине

Пятница 24 ноября 2023 20:13
UA EN RU
Данилов анонсировал увеличение систем ПВО в Украине Фото: Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время новые противовоздушные средства для защиты объектов инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит в повестке дня. Президент и все люди, занимающиеся вопросами обеспечения нашей страны в военное время, работают с этим вопросом. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы, прежде всего, сохраняли нашу инфраструктуру", - говорит Данилов.

По его словам, речь идет об энергетических объектах, потому что в случае, когда будет снижение температуры, население должно получать электричество и быть в тепле.

"Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир и президент ежедневно обращался относительно того, чтобы нам закрыли небо. Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО. рассказал он.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.

В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.

Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО ПВО Алексей Данилов
NEWS
В Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы истек
В Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы истек
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах