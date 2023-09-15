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Данилов анонсировал новые поставки Abrams в Украину

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

"Что касается поставок Abrams, - самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - заявил он. 

По словам Данилова, танков будет больше, чем сообщалось ранее.

"Их будет более десяти. И на сегодня соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - отметил секретарь СНБО. 

Поставка танков Abrams в Украину

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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