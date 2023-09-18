ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов об актуализации темы выборов в Украине: российская ИПСО

Киев, Понедельник 18 сентября 2023 22:13
UA EN RU
Данилов об актуализации темы выборов в Украине: российская ИПСО Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Популяризация темы выборов в информационном пространстве Украины является российской информационно-психологической специальной операцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Сначала запустила ИПСО Российская Федерация, потом некоторые из изданий начали говорить, что это якобы требование наших партнеров. Такого требования нет и не может быть, потому что, подчеркиваю, у нас четко прописаны в законодательстве все эти процессы. Как закончится война, если не будет военного положения, тогда мы можем об этом начинать говорить", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, вопрос выборов во время войны очень опасная вещь, потому что "если в окопы зайдут агитаторы, это может драматически закончится для нашей страны".

Выборы в Украине

Напомним, парламентские выборы в Украине были запланированы на октябрь 2023 года, а президентские - на весну 2024 года. Но, пока в стране объявлено военное положение, их провести невозможно, поскольку это запрещает закон.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявлял о том, что наша страна готова рассматривать форматы от партнеров касательно возможности проведения выборов.

При этом президент Владимир Зеленский подчеркивал, что проводить выборы во время войны запрещено, но украинский парламент может изменить законодательство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Выборы в Украине Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ
Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна