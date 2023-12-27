Данилов: 2024-й будет годом принятия важных решений на фронте

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что "непростым".

"Это будет непростой сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей победы с нашими партнерами над врагом", - отметил секретарь СНБО.

Каким будет 2024 год для Украины

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель - выход на наши границы, она будет еще сложнее", - сказал генерал.

В то же время, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. 2024 год будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость.