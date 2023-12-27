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Следующий год может быть еще тяжелее, - генерал Тарнавский

Украина, Среда 27 декабря 2023 08:51
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Следующий год может быть еще тяжелее, - генерал Тарнавский Фото: Александр Тарнавский (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Александр Белоус

В 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому сильное сопротивление.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель - выход на наши границы, она будет еще сложнее", - заявил генерал.

По его словам, враг об этом знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. "Поэтому, как говорится, нам - удачи, ну, а им - они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", - сказал он.

Отвечая на вопрос, "реально ли в следующем году завершить войну", Тарнавский сказал: "Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос - победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа".

Тарнавский также прокомментировал сообщения о том, что его фамилия среди тех, кого, возможно, будут менять. "Я вам скажу так, что я свою жизнь менял еще с детства. Окончил школу, пошел учиться в военное учебное заведение и постоянно менял свой статус. Командир взвода, роты, командир батальона. Сегодня - командующий. Хотят заменить - я же не знаю. Я готов ко всем условиям", - заявил генерал.

Ожидание продолжительности войны

Кабинет министров и Национальный банк Украины предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Проект бюджета до второго чтения представлен с учета изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года). В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

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