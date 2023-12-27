Следующий год может быть еще тяжелее, - генерал Тарнавский

В 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому сильное сопротивление.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель - выход на наши границы, она будет еще сложнее", - заявил генерал.

По его словам, враг об этом знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. "Поэтому, как говорится, нам - удачи, ну, а им - они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", - сказал он.

Отвечая на вопрос, "реально ли в следующем году завершить войну", Тарнавский сказал: "Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос - победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа".

Тарнавский также прокомментировал сообщения о том, что его фамилия среди тех, кого, возможно, будут менять. "Я вам скажу так, что я свою жизнь менял еще с детства. Окончил школу, пошел учиться в военное учебное заведение и постоянно менял свой статус. Командир взвода, роты, командир батальона. Сегодня - командующий. Хотят заменить - я же не знаю. Я готов ко всем условиям", - заявил генерал.

Ожидание продолжительности войны

Кабинет министров и Национальный банк Украины предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Проект бюджета до второго чтения представлен с учета изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года). В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.