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В Данії затримали російське наукове судно за запитом Канади: в чому причина

Автор: Сергій Пишкін

Наукове судно Російської Федерації затримали в порту Данії через запит з боку канадського круїзного оператора One Ocean Expeditions. Вимагають відшкодування збитків на суму 6,14 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно "Академік Іоффе" належить Інституту океанології імені Ширшова. Згідно з судовими документами, корабель уникнув спроби затримати його у Португалії.

Оператор One Ocean Expeditions подав в Канаді позов проти власника судна з вимогою відшкодувати наслідки інциденту. 24 серпня 2018 року, корабель сів на мілину під час подорожі на північ Канади. Компанія звинувачує команду судна у тому, що вона не звернула увагу на морські карти.

Капітан "Академіка Іоффе" заявив, що йому відомо про інцидент, втім, згідно з судовими документами - питання вирішено.

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ДанияРосійська ФедераціяКанада