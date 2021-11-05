В Данії затримали російське наукове судно за запитом Канади: в чому причина

Судно "Академік Іоффе" належить Інституту океанології імені Ширшова. Згідно з судовими документами, корабель уникнув спроби затримати його у Португалії.

Оператор One Ocean Expeditions подав в Канаді позов проти власника судна з вимогою відшкодувати наслідки інциденту. 24 серпня 2018 року, корабель сів на мілину під час подорожі на північ Канади. Компанія звинувачує команду судна у тому, що вона не звернула увагу на морські карти.

Капітан "Академіка Іоффе" заявив, що йому відомо про інцидент, втім, згідно з судовими документами - питання вирішено.