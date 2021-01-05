В Дании ожидают, что "британский" коронавирус станет основным в стране в феврале

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Дании опасаются, что новый "британский" коронавирус станет доминирующим в стране с середины февраля. В связи с этим в стране ужесточают карантин.

Об этом заявили министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике и директор Statens Serum Institut (SSI) Хенрик Уллум, передает Politiken.

Датские ученые заявили, что мутировавший штамм COVID-19 распространяется быстрее, чем нынешняя версия коронавируса.

"События в Великобритании показывают, насколько опасен этот вариант. Возможности больничной системы находятся под огромным давлением. Ограничения, которые мы вводим в Дании, означают, что мы можем избежать такой ситуации", - заявил Хойнике.

При этом Хенрик Уллум заявил о высоком уровне заражения "британским" коронавирусом, что может привести к "неприятному коктейлю" в Дании.

"Ситуацию можно сравнить с прогнозом штормового нагона. Он состоит из прилива и сильных ветров. Прилив - это высокий уровень заражения в Дании, а сильный ветер - это британский вариант коронавируса, который более заразен", - говорит Уллум.

В итоге правительство Дании ввело более жесткие ограничения в стране. Это позволит растянуть время и провести вакцинацию большего количества людей.

Отметим, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в сентября. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим многие страны стали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.