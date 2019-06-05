Данченко оцінив шанси цифровізації в Україні і назвав головну умову реформи

Олександр Данченко (фото: apostrophe.ua)

Данченко розповів, що необхідно для повноцінної цифровізації

Глобальна реформа цифровізації та розробка стратегії цифрової економіки в Україні дасть змогу країні стати в один ряд з найуспішними країнами світу і заощадити значну кількість бюджетних коштів, однак для проведення реформи необхідно вирішити кілька важливих питань. Про це заявив народний депутат, глава комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Апострофу".

За словами політика, тема цифровізації піднімалася на рівні парламенту ще п'ять років тому, однак для початку реалізації реформи не вистачало, зокрема, політичної волі.

"У нашій коаліційній угоді прописана консолідація всіх питань інформатизації в одному органі. В усьому світі цим займається окреме міністерство чи окремий віце-прем'єр... Найбагатші країни світу, такі як Великобританія, США, Франція, Південна Корея, та ж Польща, мають стратегію розвитку цифрової економіки", - заявив депутат.

Голова профільного комітету уточнив, що для повноцінної цифровізації, зокрема, необхідно буде внести ряд змін в роботу уряду, переформатувавши декілька міністерств.

"Це адміністративна реформа, а не просто створення чергового міністерства. Агентство з питань електронного управління ліквідується, а його функції передаються. Функції адміністрації зв'язку, які знаходяться у Держспецзв'язку - теж прибираються. Міністерство юстиції ліквідується, а все переводиться в цифрову форму і на блокчейни", - пояснив він.

Данченко також розповів про економічний та соціальний ефект реформи, на його переконання, цифровізація могла б припинити соціальну напруженість у сировинних регіонах і стабілізувати фінансовий стан українців.

"Якщо реалізувати те, про що ми говоримо, то це близько 4 млрд гривень економії на рік. Замість сировинних економік Луганщини і Донеччини потрібно будувати Силіконові долини ... якби за історію незалежності держава приділила увагу інноваційній економіці в Донецькій і Луганській області, то ми виховали б там покоління інноваційних людей з кругозором, вибачте, не шахт, а нових світових тенденцій - і не втратили б ці регіони", - заявив депутат.

Також він згадав і основні проблеми, пов'язані з реалізацією реформи цифровізації. На його думку, за відсутності цифрової інфраструктури реалізувати таку реформу буде надзвичайно складно.

"Цифровізація - це не створення програми в смартфоні. Щоб вводити такі технології, треба спочатку підготувати країну і людей до таких змін... Підготовчий процес можна за шість місяців завершити, за рік можна державу перевести на хороший початковий рівень цифрового держави... Але не забувайте, що масові введення можливі лише за рахунок доступу до цифрових каналів високошвидкісного зв'язку. Ці сервіси якось повинні бути зв'язані між собою. Щоб використовувати це все, ти повинен мати зв'язок. Тому потрібно побудувати цифрову інфраструктуру доступу до високошвидкісного інтернету по всій країні. А цього у нас в Україні до цих пір немає", - підкреслив глава профільного комітету парламенту.