Не дадим властям зачистить местное самоуправление под эгидой вызовов военного времени, - Геращенко

"Мы не дадим властям уничтожить местное самоуправление и зачистить его под эгидой вызовов военного времени. Как зачистили и уничтожили уже свободу слова", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что полномасштабное вторжение подняло много проблем, требующих реакции центральной власти и корректировки бюджетной, социальной и гуманитарной политики.

"Если хочется поговорить о готовности столицы к войне, то давайте поговорим о подготовке страны к войне в комплексе. Еще не ко времени? К местным властям есть вопросы, без сомнения, но точно не больше, чем к центральной", - добавила она.

Трагедия возле укрытия в Киеве

Напомним, ночью 1 июня российские военные совершили обстрел Киева с помощью баллистических ракет "Искандер". Силы ПВО смогли сбить все воздушные цели, однако обломки от ракет все же свалились на столицу.

Из-за этого в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Они направлялись к укрытию в поликлинике, однако так и не смогли туда попасть, потому что входная дверь к укрытию была закрыта.

Полиция уже задержала трех чиновников и охранника, которые, возможно, причастны к гибели людей.

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