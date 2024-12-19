Не дадим РФ зарабатывать. Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен. Поскольку любая страна в мире, которая может получить что-либо дешевое от России, "завтра или через месяц или через год будет зависимой от РФ".

"Сегодня я говорил с премьером Словакии (Робертом Фицо - ред.), и я объяснил ему: если это будет газ не России, а другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играться, что это будет другая страна, а она будет получать от России газ, а потом будет транзитировать свой газ. Это тоже самое, что и продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России", - добавил Зеленский.

По словам президента, когда Словакия поднимала вопрос транзита газа через Украину, она жаловалась, что "теряет деньги". Но Украина теряет намного больше.

"Во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны", - отметил он.