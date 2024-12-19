Не дадим РФ зарабатывать. Зеленский назвал Фицо условие транзита газа через Украину

Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы. Возможен транзит только нероссийского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен. Поскольку любая страна в мире, которая может получить что-либо дешевое от России, "завтра или через месяц или через год будет зависимой от РФ".
"Сегодня я говорил с премьером Словакии (Робертом Фицо - ред.), и я объяснил ему: если это будет газ не России, а другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играться, что это будет другая страна, а она будет получать от России газ, а потом будет транзитировать свой газ. Это тоже самое, что и продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России", - добавил Зеленский.
По словам президента, когда Словакия поднимала вопрос транзита газа через Украину, она жаловалась, что "теряет деньги". Но Украина теряет намного больше.
"Во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны", - отметил он.
Напомним, Украина не продлевала действие контракта о транзите российского газа через свою территорию, поэтому поставки прекратятся в 2025 году.
При этом премьер Словакии Роберт Фицо не оставлял надежды, что ему удастся договорится с Украиной и Еврокомиссией о дальнейшем транзите российского газа в Словакию через украинскую территорию. По словам главы правительства, его страна не хочет терять деньги.
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