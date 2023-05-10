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"Даллас" перестрелял "Сиэтл", "Каролина" уничтожила "Девилз": видео всех голов вечера НХЛ

Фото: "Харрикейнз" в шаге от третьего раунда плей-офф (facebook.com/Hurricanes)
Автор: Антон Федорцив

Очередные поединки второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2023 завершились победами гостей. "Каролина Харрикейнз" и "Даллас Старз" одолели "Нью-Джерси Девилз" и "Сиэтл Кракен" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

В Ньюарке "Девилз" классно начали – Хьюз открыл счет на 115-й секунде, подставив клюшку под бросок Майера с дистанции. "Каролина" ответила шайбой Нечаса, переигравшего вратаря на "пятаке" в стремительной атаке, в концовке первого периода.

А во второй 20-минутке произошло настоящее избиение хозяев. Сначала чешский нападающий "Харрикейнз" оформил дубль – протолкнул шайбу за линию из центральной зоны. Далее Пеши забил броском со средней дистанции, Фаст удачно сыграл на добивании, а Бернс метко бросил из правой зоны после передачи Котканиеми.

Добил "Нью-Джерси" Мартинук. Канадец с явным украинским происхождением классно реализовал момент в контратаке по правому краю. Безголевой третий период лишь подчеркнул нокаут "Девилз".

В свою очередь "Кракен" позволили "Далласу" сравнять счет в серии. Ключевой тоже стала вторая 20-минутка. В ней "Старз" забросили 4 шайбы усилиями Харли, Доми, Павелски и Хинца. Дубль Шварца и гол Ларссона добавили "Сиэтлу" надежды, но шайба Доми в пустые ворота утвердила домашнее поражение вашингтонцев.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Нью-Джерси" – "Каролина" – 1:6 (1:1, 0:5, 0:0); серия – 1:3
  • "Сиэтл" – "Даллас" – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1); серия – 2:2

К слову, накануне "Эдмонтон" разгромно уступил "Вегасу" в третьем матче второго раунда плей-офф.

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