"Даллас" перестрелял "Сиэтл", "Каролина" уничтожила "Девилз": видео всех голов вечера НХЛ

В Ньюарке "Девилз" классно начали – Хьюз открыл счет на 115-й секунде, подставив клюшку под бросок Майера с дистанции. "Каролина" ответила шайбой Нечаса, переигравшего вратаря на "пятаке" в стремительной атаке, в концовке первого периода.

А во второй 20-минутке произошло настоящее избиение хозяев. Сначала чешский нападающий "Харрикейнз" оформил дубль – протолкнул шайбу за линию из центральной зоны. Далее Пеши забил броском со средней дистанции, Фаст удачно сыграл на добивании, а Бернс метко бросил из правой зоны после передачи Котканиеми.

Добил "Нью-Джерси" Мартинук. Канадец с явным украинским происхождением классно реализовал момент в контратаке по правому краю. Безголевой третий период лишь подчеркнул нокаут "Девилз".

В свою очередь "Кракен" позволили "Далласу" сравнять счет в серии. Ключевой тоже стала вторая 20-минутка. В ней "Старз" забросили 4 шайбы усилиями Харли, Доми, Павелски и Хинца. Дубль Шварца и гол Ларссона добавили "Сиэтлу" надежды, но шайба Доми в пустые ворота утвердила домашнее поражение вашингтонцев.

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