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Дали їм другий шанс: в Греції відтермінували звільнення невакцинованих лікарів

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Четвер 23 грудня 2021 14:59
Дали їм другий шанс: в Греції відтермінували звільнення невакцинованих лікарів Фото: в Греції відтермінували звільнення невакцинованих лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Греції відтермінували звільнення лікарів, які відмовляються проходити курс вакцинації від коронавірусу. Їм дали можливість щепитися до 31 березня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У вересні поточного року у Греції відсторонили від роботи близько 10 тисяч невакцинованих медичних працівників. Цей крок спричинив нестачу кадрів у секторі охорони здоров’я, у зв’язку з чим міністр охорони здоров’я Танос Плевріс підписав поправку, яка дозволила повернутися до роботи лікарям, які мають хоча б першу дозу. Втім, близько 4 тисяч медпрацівників й надалі відмовились вакцинуватися.

"Ті, хто зараз відсторонений, повинні знати, що поки пандемія триватиме, вони будуть відсторонені. Їм доведеться зробити щеплення, інакше вони не зможуть надавати свої послуги в Національній системі охорони здоров’я. Зараз зрозуміло, що вакцинація – це на користь суспільства, тому кожен, хто хоче надавати медичні послуги, повинен вакцинуватися", - заявив міністр.

Під час свого виступу Плевріс заявив, що 31 березня 2022 року стане кінцевим терміном для вакцинації, після чого уряд розглядатиме звільнення лікарів, які відмовляються від щеплення.

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Греція Коронавірус Вакцинація
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