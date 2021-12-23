Дали їм другий шанс: в Греції відтермінували звільнення невакцинованих лікарів

У Греції відтермінували звільнення лікарів, які відмовляються проходити курс вакцинації від коронавірусу. Їм дали можливість щепитися до 31 березня 2022 року.

У вересні поточного року у Греції відсторонили від роботи близько 10 тисяч невакцинованих медичних працівників. Цей крок спричинив нестачу кадрів у секторі охорони здоров’я, у зв’язку з чим міністр охорони здоров’я Танос Плевріс підписав поправку, яка дозволила повернутися до роботи лікарям, які мають хоча б першу дозу. Втім, близько 4 тисяч медпрацівників й надалі відмовились вакцинуватися.

"Ті, хто зараз відсторонений, повинні знати, що поки пандемія триватиме, вони будуть відсторонені. Їм доведеться зробити щеплення, інакше вони не зможуть надавати свої послуги в Національній системі охорони здоров’я. Зараз зрозуміло, що вакцинація – це на користь суспільства, тому кожен, хто хоче надавати медичні послуги, повинен вакцинуватися", - заявив міністр.

Під час свого виступу Плевріс заявив, що 31 березня 2022 року стане кінцевим терміном для вакцинації, після чого уряд розглядатиме звільнення лікарів, які відмовляються від щеплення.