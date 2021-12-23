Дали им второй шанс: в Греции отсрочили увольнение невакцинированных врачей

В Греции отсрочили увольнение врачей, которые отказываются проходить курс вакцинации от коронавируса. Им дали возможность привиться до 31 марта 2022 года.

В сентябре текущего года в Греции отстранили от работы около 10 тысяч непривитых медицинских работников. Этот шаг вызвал нехватку кадров в секторе здравоохранения, в связи с чем министр здравоохранения Танос Плеврис подписал поправку, которая позволила вернуться к работе врачам, имеющим хотя бы первую дозу. Впрочем, около 4 тысяч медработников и в дальнейшем отказались вакцинироваться.

"Те, кто сейчас отстранен, должны знать, что пока пандемия будет продолжаться, они будут отстранены. Им придется сделать прививки, иначе они не смогут предоставлять свои услуги в Национальной системе здравоохранения. Сейчас понятно, что вакцинация - это на пользу общества, поэтому каждый, кто хочет оказывать медицинские услуги, должен вакцинироваться", - заявил министр.

Во время своего выступления Плеврис заявил, что 31 марта 2022 года станет конечным сроком для вакцинации, после чего правительство будет рассматривать увольнение врачей, которые отказываются от прививки.