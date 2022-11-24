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"Дальше полное уничтожение". Лукашенко жалобно призвал Украину к переговорам

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жалкий белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

По словам диктатора, в начале войны глава Кремля Владимир Путина угрожал Украине "потерей государственности", однако сегодня стране грозит "полное уничтожение".

"Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели - к тому же в огромном количестве - людей. Трудно, тяжело, но нужно остановиться, нужно это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время разговора с журналистами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после массированных ударов России не может идти речь о мирных переговорах с Кремлем.

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