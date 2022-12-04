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Дальше "капитан Украина"? У Резникова высмеяли новую пропаганду россиян

Фото: в Минобороны Украины высмеяли новую пропаганду россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали распространять новую конспирологическую теорию о "клонировании" украинских военных. Так они могут дойти до выдумок о создании "капитана Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

"Прошлой весной российская пропаганда рассказывала о генетически модифицированных украинских голубях. Теперь конспирологические теории о "клонированных" украинских солдатах. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый солдат ВСУ - супергерой", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, на днях росСМИ обнародовали интервью с разведчиком так называемой "ЛНР", который заявил, что "украинских военных завозят на позиции пачками, будто их где-то клонируют".

Напомним, ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что в США якобы запатентовали дрон, который может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

После этого в ОК "Юг" призвали не снимать комаров, если они замечены в доме.

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