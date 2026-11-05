По состоянию на конец сентября 2026 года из 38 основных российских НПЗ 15 были полностью выведены из эксплуатации, а еще 12 - существенно сократили объемы производства.

В результате общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях уменьшились на 55,4% по сравнению с началом года.

Самая сложная ситуация для агрессора сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Из-за остановки или ограничения работы пострадали мощности таких гигантов, как ПАО "Славнефть-ЯНОС", ООО "Киришинефтегазсинтез", АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" и ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Совокупная доля этих компаний составляет около 33% общих размеров российской нефтепереработки.

Попытки Кремля спасти ситуацию

В то же время продолжают работать предприятия, расположенные в отдаленных регионах России, включая Омский, Ачинский, Хабаровский и Марийский НПЗ. В сентябре 2026 года они перерабатывали 906 тысяч баррелей в сутки - на 147 тысяч баррелей больше, чем в начале года (около 24% всей нефтепереработки в стране).

Однако возможности такого замещения крайне ограничены географией. Доставка нефтепродуктов усложнена из-за дефицита подвижного состава железной дороги и автомобильных цистерн.

Кроме того, в 2027 году объемы производства на этих заводах могут упасть из-за переноса на этот период запланированных технических работ.

Ущерб и сокрытие статистики

О серьезности кризиса свидетельствует указ российского диктатора Владимира Путина от 28 сентября №686, которым Кремль ограничил доступ к информации об объемах нефтепереработки. Это делает невозможным независимый мониторинг и создает условия для манипуляций данными о производстве топлива для стран-покупателей.

По данным разведки, удары Сил обороны нанесли российской нефтяной отрасли ущерб более чем на 23,2 млрд долларов, что почти равно совокупному доходу отрасли за 2025 год (26,6 млрд долларов).

В то же время из-за международных санкций и высокой стоимости оборудования затраты на замену поврежденных элементов могут превысить 20 млрд долларов.

Несмотря на попытки перераспределить нагрузку, Россия потеряла способность полностью покрывать собственные потребности в топливе и выполнять экспортные обязательства.