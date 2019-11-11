Суд заочно заарештував ще одного підозрюваного у справі "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно заарештувала ще одного підозрюваного у справі "Роттердам+", екс-заступника начальника управління енергоринку НКРЭКУ Володимира Бутовського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП в Facebook.

Зазначається, що ВАКС скасував рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено прокурорам САП і детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в задоволенні клопотання про заочний арешт зазначеного фігуранта справи.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і обрала для колишнього заступника начальника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня Апеляційна палата ВАКС дозволила заочно затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам +" Володимира Бутовського. Зазначимо, Бутовський підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули "Роттердам +", збитки від якої сягають майже 19 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати ще одного фигурната цієї справи - колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.