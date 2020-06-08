США відмовилися надавати дані про запуск ракети по MH17

США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Про це заявили представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі, що проходить в понеділок, 8 червня.

Так, прокуратура Нідерландів запросила у США розсекретити супутникові знімки, на яких видно пуск ракети "Бук" по боїнгу MH17. Супутник показали спецслужбам Данії, але дані не будуть розсекречені та долучені до справи. Замість цього у справі буде меморандум, в якому описуються деталі трагедії.

При цьому представнику прокуратури показали знімок і дозволили звірити його з інформацією, викладеною в меморандумі. Він підтвердив, що все описано вірно.

Суд заявив, що додаткових даних від США щодо катастрофи не буде.

Нагадаємо, сьогодні в Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підведе підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Зазначимо, останнє слухання відбулося 23 березня тільки з участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що вироків у справі MH17 слід чекати як мінімум кілька років.

Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 влітку 2014 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години та 49 хвилин після зльоту був збитий ракетою серії 9М38, випущеної з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Частини літака впали в районі населених пунктів Грабово, Розсипне, Петропавлівка. Загинули всі, хто знаходився на його борту - 298 осіб, переважно громадяни Нідерландів.