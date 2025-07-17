Сообщество поддерживает реформу фармрынка лекарств и осуждает информационные атаки

Так, фармацевтические ассоциации отметили конструктивную коммуникацию на базе публичных совещаний под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.

Они отметили, что процесс направлен на комплексное регулирование рынка лекарственных средств и реализацию решений, которые должны обеспечить доступность качественных лекарств для населения.

"Фармацевтическая реформа является важной составляющей в укреплении системы здравоохранения и социальной стабильности в условиях войны", - говорится в заявлении.

Организации осудили распространение анонимных и манипулятивных материалов в телеграмм-каналах, которые, по их мнению, дискредитируют усилия по реформированию критически важной сферы.

Подписанты подчеркнули важность открытого диалога, прозрачного принятия решений, учета международного опыта и привлечения всех стейкхолдеров.

"Мы настроены на дальнейшую конструктивную работу в рамках публичных совещаний и уверены, что консолидированная позиция государства и профессионального сообщества позволит достичь общих целей", - подчеркнули в обращении.

Среди подписантов - ОС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", ОС "Европейская фармацевтическая ассоциация", ОС "ФармУкраина", а также ряд региональных фармацевтических объединений.