Спецкомісія ВРУ з питань захисту прав інвесторів цікавиться справою Scania

В рамках розслідування за фактом скарги від компанії Scania, представники Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів відвідали офіс "Сканія Україна", а також сервісний центр поруч з селом Калинівка (Київська область).
Про це повідомила голова комісії, народний депутат Галина Янченко, передає "Цензор.нет".
"Депутати розглянули як працюють сервісні центри, на яких умовах шведська компанія співпрацює з дилерами і партнерами. Члени комісії відзначили, що на підприємстві дотримуються всі права працівників, є соцпакет для працівників, чіткий регламент для кожної процедури, - центр побудовано за стандартами шведської компанії. Таких же стандартів роботи компанія вимагає від офіційних партнерів. Окремо депутати торкнулися питань бізнес-моделі, за якою в Україні відкривалися перші сервісні станції: більшості своїх офіційних дилерів Scania надала поворотну фінансову допомогу, або ж безпроцентні товарні кредити для закупівлі обладнання", - повідомила Янченко.
За її словами, важливо захищати всіх інвесторів: і вітчизняних, і зарубіжних.
"Ми отримали скаргу від компанії Сканія і звернули увагу, що мало місце специфічний розгляд справи в суді. Парламентська спецкомісія не втручається в судовий процес, але, на нашу думку, там було кілька кричущих моментів у розгляді справи. Це і російське громадянство судді, і той факт, що дуже багато документів не було прийнято до розгляду, і в цілому, на нашу думку, винесено сумнівне рішення. Ми спостерігаємо за процесом, для нас дуже важливо, щоб рішення було об'єктивним і справедливим", - додала Янченко.
Крім того, голова комісії зазначила, що результативність спецкомісії визначається кількістю врятованих інвестпроектів. При цьому за перші півроку роботи таких виявилося на суму 5 мільярдів гривень. Іншою складовою роботи є кількість і якість законодавчих змін.
Нагадаємо, Scania є одним з лідерів європейського автомобілебудування. З 1997 року сплатила до бюджету України 97,8 млн євро у вигляді податків.
У грудні 2019 року колишній дилер Scania фірма "Журавлина" подала позов про стягнення з компанії Scania 123 млн грн нібито упущеної вигоди і вигаданого боргу по сплаті сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2005-2017 рр.
Дилер просив суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, яка в кілька разів перевищувала визначену договором та контрактами, до укладення яких ТОВ "Фірма "Журавлина" не мало ніякого відношення.
Scania стверджують, що позовні вимоги про стягнення понад 123 млн грн від іноземного інвестора ґрунтувалися лише на самостійно складених ТОВ "Фірма "Журавлина" таблицях, без жодного документального підтвердження.
У жовтні 2020 Scania подала апеляцію на рішення Господарського суду Київської області, проте до теперішнього часу судове слухання не відбулися і засідання Апеляційного суду переносилося вже тричі.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, генеральний директор "Сканія Україна" Хокан Йюде заявив, що свавілля судової системи може серйозно вплинути на інвестиційний імідж України.