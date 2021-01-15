Свавілля судової системи може серйозно вплинути на інвестиційний імідж України, - Scania

Фото: Хокан Йюде (nv.ua)

Через свавілля українських судів, європейці можуть переглянути інвестиційні плани щодо України.

Про це заявив генеральний директор "Сканіа Україна" Хокан Йюде в інтерв'ю НВ.

За його словами, є безліч причин, чому Scania не поспішає збільшувати інвестиції в Україну. Головна причина - в країні відсутня система правосуддя. У компанії є власний досвід спілкування із судовою системою.

В першу чергу, це пов'язано з компанією "Фірма Журавлина". Це колишній дилер, з яким Scania припинила співпрацю через те, що діяльність дилера не відповідала стандартам ведення бізнесу Scania CV AB і умовам дилерських договорів.

У відповідь українці подали позов про стягнення з компанії Scania вартості нібито упущеної вигоди і вигаданого боргу по сплаті сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2005-2017 рр. "Журавлина" просила суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, яка у кілька разів перевищує визначену договором та за контрактами, до укладення яких фірма не мала ніякого відношення.

За словами Хокана Йюде, позовні вимоги про стягнення понад 123 млн грн з іноземного інвестора ґрунтувалися тільки на самостійно складених компанією таблицях. Без жодного документального підтвердження.

Проігнорувавши всі доводи Scania про безпідставність вимог і фактичній відсутності доказів, суддя Господарського суду Київської області Світлана Чонгова задовольнила позов в повному обсязі - стягнула з дистриб'ютора Scania на користь ТОВ "Фірма "Журавлина" кошти у розмірі понад 123 млн грн.

Зараз шведи оскаржують це рішення в апеляційному суді.

"Подібні ситуації неприйнятні і є червоною карткою для інших інвесторів, які надають перевагу країнам, де їх інвестиції та активи захищені", - переконані в компанії.

Нагадаємо, Scania є одним з лідерів європейського автомобілебудування. З 1997 року компанія сплатила до бюджету України 97,8 млн євро у вигляді податків.

Крім того, керівництво компанії вже інвестувало понад 38,8 млн євро в будівництво нових сервісних станцій, на яких отримали роботу десятки українських фахівців.