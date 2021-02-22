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COVID-спалах на Прикарпатті: почали роботу карантинні КПП

Новость на русском → Прикарпаття, Понеділок 22 лютого 2021 04:37
COVID-спалах на Прикарпатті: почали роботу карантинні КПП Фото: КПП на Прикарпатті (facebook.com/frankivsk)
Автор: Артур Родивилов

Для запобігання поширення COVID-19 в Івано-Франківській області розпочали роботу 16 карантинних блокпостів. КПП будуть працювати для здійснення особливого порядку в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

На КПП працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями.

На пунктах контролюють дотримання карантину у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи.

Повідомляється, що 5 КПП будуть працювати у цілодобовому режимі, ще 11 - з 06:00 до 21:00.

Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.

У поліції підкреслили, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

"Таким рішенням встановлено особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів", уточнили правоохоронці.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області була зафіксована на початку минулого тижня. В регіон був спрямований головний санлікар Віктор Ляшко. Після цього місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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