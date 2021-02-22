COVID-спалах на Прикарпатті: почали роботу карантинні КПП
Для запобігання поширення COVID-19 в Івано-Франківській області розпочали роботу 16 карантинних блокпостів. КПП будуть працювати для здійснення особливого порядку в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів.
На КПП працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями.
На пунктах контролюють дотримання карантину у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи.
Повідомляється, що 5 КПП будуть працювати у цілодобовому режимі, ще 11 - з 06:00 до 21:00.
Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.
У поліції підкреслили, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.
"Таким рішенням встановлено особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів", уточнили правоохоронці.
Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області була зафіксована на початку минулого тижня. В регіон був спрямований головний санлікар Віктор Ляшко. Після цього місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого.
Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківській області - у матеріалі РБК-Україна.