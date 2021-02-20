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COVID-спалах в Івано-Франківській області: встановлюють карантинні блокпости

Автор: Андрій Козловський

В Івано-Франківській області через спалаху коронавірусу встановлюють карантинні блокпости. Також вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

Про це повідомляє місце видання Galka.If.

"Утворити на в'їздах і виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Установити особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури", - йдеться в протоколі регіональної комісії ТЕБ та НС.

Наголошується, що на території області будуть працювати 16 карантинних пунктів, з яких п'ять у цілодобовому режимі. Зокрема вони будуть в Івано-Франківську - на автодорозі Н-10, біля АЗС на автодорозі Н-09 біля ресторану Лелеч і в селі Черніїв.

У Надвірнянському районі блокпости виставляють в селищі Делятин і в селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області призупинили роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування. Відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17 лютого.

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