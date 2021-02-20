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COVID-вспышка в Ивано-Франковской области: устанавливают карантинные блокпосты

Автор: Андрей Козловский

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса устанавливают карантинные блокпосты. Также вводят особый режим въезда и выезда из области.

Об этом сообщает место издание Galka.If.

"Установить на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры" - говорится в протоколе региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять в круглосуточном режиме. В частности они будут в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана Лелеч и в селе Черниев.

В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Напомним, в Ивано-Франковской области приостановили работу развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания. Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.

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