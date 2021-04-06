COVID-вакцинація в Україні: з початку кампанії прищепили понад 300 тисяч осіб
В Україні за минулу добу зробив 12 856 щеплень від коронавірусу першою дозою. Всього з початку кампанії вакцинували вже 304 678 осіб однієї дозою, ще двоє українців отримали дві дози.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1710. В інших регіонах ситуація така:
- Вінницька область - 750 щеплень;
- Волинська область - 420 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1010 щеплень;
- Донецька область - 580 щеплень;
- Житомирська область - 470 щеплень;
- Закарпатська - 240 щеплень;
- Запорізька область - 710 щеплень;
- Івано-Франківська область - 667 щеплень;
- Київська область - 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 470 щеплень;
- Луганська область - 420 щеплень;
- Львівська область - 660 щеплень;
- Миколаївська область - 430 щеплень;
- Одеська область - 500 щеплень;
- Полтавська область - 720 щеплень;
- Рівненська область - 429 щеплень;
- Сумська область - 360 щеплень;
- Тернопільська область - 440 щеплень;
- Харківська область - 660 щеплень;
- Херсонська область - 10 щеплень;
- Хмельницька область - 410 щеплень;
- Черкаська область - 420 щеплень;
- Чернівецька область - 270 щеплень;
- Чернігівська область - 100 щеплень
Вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами та 619 пунктами щеплення. Станом на 5 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 413 561 особа.
Нагадаємо, за добу коронавірус підтвердили у 13 276 осіб. Найбільше заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.
Також РБК-Україна писало, що днями президент Володимир Зеленський дав доручення розробити новий план вакцинації. За словами Степанова, він повинен буде підняти питання вакцинації на новий рівень.