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COVID-вакцинация в Украине: с начала кампании привили более 300 тысяч человек

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 08:38
COVID-вакцинация в Украине: с начала кампании привили более 300 тысяч человек Фото: за сутки сделали почти 13 тысяч прививок (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1710. В остальных регионах ситуация такая:

  • Винницкая область - 750 прививок;
  • Волынская область - 420 прививок;
  • Днепропетровская область - 1010 прививок;
  • Донецкая область - 580 прививок;
  • Житомирская область - 470 прививок;
  • Закарпатская - 240 прививок;
  • Запорожская область - 710 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 667 прививок;
  • Киевская область - 0 прививок;
  • Кировоградская область - 470 прививок;
  • Луганская область - 420 прививок;
  • Львовская область - 660 прививок;
  • Николаевская область - 430 прививок;
  • Одесская область - 500 прививок;
  • Полтавская область - 720 прививок;
  • Ровенская область - 429 прививок;
  • Сумская область - 360 прививок;
  • Тернопольская область - 440 прививок;
  • Харьковская область - 660 прививок;
  • Херсонская область - 10 прививок;
  • Хмельницкая область - 410 прививок;
  • Черкасская область - 420 прививок;
  • Черновицкая область - 270 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что днями президент Владимир Зеленский дал поручение разработать новый план вакцинации. По словам Степанова, он должен будет поднять вопрос вакцинации на новый уровень.

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