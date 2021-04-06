COVID-вакцинация в Украине: с начала кампании привили более 300 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1710. В остальных регионах ситуация такая:
- Винницкая область - 750 прививок;
- Волынская область - 420 прививок;
- Днепропетровская область - 1010 прививок;
- Донецкая область - 580 прививок;
- Житомирская область - 470 прививок;
- Закарпатская - 240 прививок;
- Запорожская область - 710 прививок;
- Ивано-Франковская область - 667 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 470 прививок;
- Луганская область - 420 прививок;
- Львовская область - 660 прививок;
- Николаевская область - 430 прививок;
- Одесская область - 500 прививок;
- Полтавская область - 720 прививок;
- Ровенская область - 429 прививок;
- Сумская область - 360 прививок;
- Тернопольская область - 440 прививок;
- Харьковская область - 660 прививок;
- Херсонская область - 10 прививок;
- Хмельницкая область - 410 прививок;
- Черкасская область - 420 прививок;
- Черновицкая область - 270 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.
Напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.
Также РБК-Украина писало, что днями президент Владимир Зеленский дал поручение разработать новый план вакцинации. По словам Степанова, он должен будет поднять вопрос вакцинации на новый уровень.