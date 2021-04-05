ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 08:25
У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID Фото: усього за вчора зробили трохи менше 1258 щеплень (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в неділю, 4 квітня, зробили 1258 щеплень проти коронавірусу - всі перша доза. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин. В цілому ситуація в регіонах за вчора така:

  • Київ - 130 щеплень;
  • Вінницька область - 20 щеплень;
  • Волинська область - 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 40 щеплень;
  • Донецька область - 10 щеплень;
  • Житомирська область - 40 щеплень;
  • Закарпатська - 20 щеплень;
  • Запорізька область - 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 88 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 20 щеплень;
  • Луганська область - 10 щеплень;
  • Львівська область - 110 щеплення;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 50 щеплень;
  • Полтавська область - 20 щеплень;
  • Рівненська область - 50 щеплень;
  • Сумська область - 20 щеплень;
  • Тернопільська область - 70 щеплень;
  • Харківська область - 250 щеплень;
  • Херсонська область - 0 щеплень;
  • Хмельницька область - 40 щеплень;
  • Черкаська область - 70 щеплень;
  • Чернівецька область - 30 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 щеплень

З початку кампанії вакцинували 291 822 осіб першою дозою, 2 - другою дозою.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація COVID-19 Коронавірус Вакцина від коронавірусу
NEWS
В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу
В Україні 10 179 нових випадків коронавірусу
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади