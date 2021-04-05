У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID
Фото: усього за вчора зробили трохи менше 1258 щеплень (РБК-Україна/Віталій Носач)
В Україні в неділю, 4 квітня, зробили 1258 щеплень проти коронавірусу - всі перша доза. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.
Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин. В цілому ситуація в регіонах за вчора така:
- Київ - 130 щеплень;
- Вінницька область - 20 щеплень;
- Волинська область - 20 щеплень;
- Дніпропетровська область - 40 щеплень;
- Донецька область - 10 щеплень;
- Житомирська область - 40 щеплень;
- Закарпатська - 20 щеплень;
- Запорізька область - 70 щеплень;
- Івано-Франківська область - 88 щеплень;
- Київська область - 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 20 щеплень;
- Луганська область - 10 щеплень;
- Львівська область - 110 щеплення;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 50 щеплень;
- Полтавська область - 20 щеплень;
- Рівненська область - 50 щеплень;
- Сумська область - 20 щеплень;
- Тернопільська область - 70 щеплень;
- Харківська область - 250 щеплень;
- Херсонська область - 0 щеплень;
- Хмельницька область - 40 щеплень;
- Черкаська область - 70 щеплень;
- Чернівецька область - 30 щеплень;
- Чернігівська область - 30 щеплень
З початку кампанії вакцинували 291 822 осіб першою дозою, 2 - другою дозою.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.