Від COVID помирає у 2,5 рази більше українців, ніж від грипу і пневмонії

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень 2021 року. За місяць померло 57 721 осіб.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 3 922 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 1 499 осіб.

За даними Держстату, за січень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них туберкульоз 247, від СНІДу померло 191 українців.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.

Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.