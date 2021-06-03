Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і очільник уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі домовилися про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19 . Сторони мають намір активізувати туризм між країнами.

"Спрощення умов в’їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму. Уряд України також зацікавлений у збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами", - зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль, окрім туризму, також обговорив з Іраклієм Гарібашвілі посилення співпраці у сфері безпеки, торгівлі, енергетики.

Задля подолання негативних наслідків пандемії в економіці прем’єр-міністри України та Грузії також домовилися провести до кінця цього року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Шмигаль наголосив, що Україна та Грузія є стратегічними партнерами, що підкріплюється конкретними діями та фактами.

"Ключовим фактором, який об’єднує наші держави, є спільність європейських та євроатлантичних прагнень. Я впевнений, що вступ наших країн в ЄС і НАТО - це лише питання часу", - зазначив очільник українського Уряду.

Прем’єр-міністри України та Грузії серед іншого порушили питання взаємодії в межах "Східного партнерства" та "Асоційованого Тріо", започаткованого спільно з Молдовою. Також сторони обговорили безпекові питання в контексті тривалих дестабілізаційних дій з боку Російської Федерації у Чорноморському регіоні.