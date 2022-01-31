Не лише через COVID: у МОЗ назвали причину переходу шкіл на "дистанційку"

У Міністерстві охорони здоров’я назвали причину повернення дистанційного навчання у закладах освіти. Це є елементом протидії сезонному спалаху грипу й ГРВІ, який співпадає з новою хвилею захворювань через "Омікрон".

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у МОЗ.

Як відзначають у МОЗ, внаслідок активної циркуляції вірусу грипу у закладах освіти вже спостерігається відсутність дітей, яка пов’язана з сезонним підйомом захворюваності. Водночас це співпадає з новою хвилею "Омікрону", яка розповсюджується швидше, аніж "Дельта".

"Саме тому, дистанційна форма навчання може бути запроваджена, як елемент протидію сезонному спалаху грипу та ГРВІ. У той же час - дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів, тим чи іншим чином контактує з вчительським складом, тощо", - заявили у МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, в країні спостерігається різке зростання кількості випадків зараження на новий штам коронавірусу, який поступово заміщає "Дельту". Зокрема, на тлі поширення "Омікрону" - зросла й частка хворих дітей в Україні.

"Ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Потрібно робити базовий курс із двох щеплень тим, хто до цього часу цього не зробив і не забуваємо про бустер для вакцинованих. Тих, у кого вже минуло 6-9 місяців з часу останнього щеплення", - додають у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я відзначають, що ефективність вакцини у запобіганні "Омікрону" значно нижча у порівняні з попередніми штамами. Однак, введення бустерної дози наближає ефективність до 90% у попереджені госпіталізації.

"Проте ми наголошуємо також на дотриманні карантинних обмежень, які підвищують шанс уникнути інфікування і таким чином також розвантажують медичну систему. Йдеться про носіння масок, миття рук з милом, користування антисептиком, фізичну дистанції та уникнення скупчення людей", - зауважили у МОЗ.