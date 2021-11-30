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COVAX виділить 4,7 млн доз вакцин КНДР, де заявляють про відсутність коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

Глобальна ініціатива COVAX планує перші постачання до Північної Кореї, де заявляють про відсутність випадків коронавірусу. Очікується, що КНДР отримає 4,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Глобальна мережа обміну вакцинами COVAX виділила 4,73 мільйона доз вакцини AstraZeneca для відправлення до Північної Кореї, відповідно до її плану розподілу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Північна Корея та Еритрея - єдині країни, які ще не розпочали свою кампанію вакцинації проти коронавірусу.

Так, у Північній Кореї офіційно не підтвердили жодного випадку захворювання на COVID. Разом з тим у країні запроваджено суворі карантинні заходи, включаючи закриття кордонів та обмеження на внутрішні поїздки.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала постачання лікарських засобів проти коронавірусу до Корейської Народно-Демократичної Республіки

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КНДРВакцина від коронавірусу