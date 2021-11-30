COVAX виділить 4,7 млн доз вакцин КНДР, де заявляють про відсутність коронавірусу

Глобальна ініціатива COVAX планує перші постачання до Північної Кореї, де заявляють про відсутність випадків коронавірусу. Очікується, що КНДР отримає 4,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Глобальна мережа обміну вакцинами COVAX виділила 4,73 мільйона доз вакцини AstraZeneca для відправлення до Північної Кореї, відповідно до її плану розподілу", - йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Північна Корея та Еритрея - єдині країни, які ще не розпочали свою кампанію вакцинації проти коронавірусу.

Так, у Північній Кореї офіційно не підтвердили жодного випадку захворювання на COVID. Разом з тим у країні запроваджено суворі карантинні заходи, включаючи закриття кордонів та обмеження на внутрішні поїздки.