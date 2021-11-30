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COVAX выделит 4,7 млн доз вакцин КНДР, где заявляют об отсутствии коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

Глобальная инициатива COVAX планирует первые поставки в Северную Корею, где заявляют об отсутствии случаев коронавируса. Ожидается, что КНДР получит 4,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Глобальная сеть обмена вакцинами COVAX выделила 4,73 миллиона доз вакцины AstraZeneca для отправки в Северную Корею, в соответствии с ее планом распределения", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Северная Корея и Эритрея - единственные страны, которые еще не начали свою кампанию вакцинации против коронавируса.

Так, в Северной Корее официально не подтвердили ни одного случая заболевания COVID. Вместе с тем в стране введены строгие карантинные меры, включая закрытие границ и ограничения на внутренние поездки.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения начала поставки лекарственных средств против коронавируса в КНДР.

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КНДРВакцина от коронавируса