Після CoronaVac жінки більш захищені від тяжкого "Дельта"-штаму, аніж чоловіки, - вчені

Дослідники з медичного університету (провінція Цзянсу, Східний Китай) порівняли ризики зараження "Дельта"-штамом серед повністю вакцинованих препаратом CoronaVac. Захист від тяжкого перебігу COVID-19 формувався у жінок на 100%, в той час, як у чоловіків - на 81%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового дослідження, опубліковані на порталі MedRxiv.

За даними порталу, дослідження проводилося серед 476 госпіталізованих з "Дельта"-штамом людей віком від 18 років.

Так, після поправки на вік, стать і супутні захворювання у пацієнтів, які отримали дві дози вакцини CoronaVac (повністю вакцинованих), ризик переходу в важку стадію знизився на 88%.

А із загальної кількості людей - 42 пацієнти тяжко переносили захворювання.

Однак цей захисний ефект не спостерігався у пацієнтів, які отримали тільки одну дозу вакцини, крім того, на імунітет впливали й супутні захворювання пацієнтів.

Вказано, що хворобу легко перенесли 157 пацієнтів (36%) невакцинованих, 92 (21%) частково вакцинованих і 185 (43%) повністю вакцинованих.