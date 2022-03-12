RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Colgate-Palmolive призупинила продажі своїх товарів і відмовилася від інвестицій в Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський виробник гігієнічних засобів і побутової хімії Colgate-Palmolive обмежив імпорт товарів і відмовився від інвестицій в Росії. У компанії підкреслили, що рішення пов'язане з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"У Росії ми припинили всі капіталовкладення, медійну і рекламну діяльність, а також призупинили імпорт і продажі, крім основних товарів для здоров'я і гігієни", - йдеться в заяві американського виробника.

У компанії додали, що глибоко засмучені війною Росії проти України, що надає негативний вплив на людей в регіоні. Виробник висловив надію на якнайшвидше вирішення військового конфлікту.

Colgate-Palmolive - американська компанія, що виробляє засоби для гігієни рота, зубні пасти та щітки, корми для домашніх тварин, побутову хімію.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну понад 300 міжнародних компаній призупинили або припинили роботу на ринку РФ. За прогнозами експертів, до кінця 2022 року близько 9 млн росіян втратять роботу.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України