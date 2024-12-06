Четверть атак за сутки на одном направлении. Какая ситуация на фронте на утро

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак", - говорится в сообщении.

В частности, основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.

Кроме того, 40 атак за сутки произошли на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка и 37 - на Времевском.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении состоялась одна безуспешная вражеская атака в районе Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.

На Ореховском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 492 артиллерийских обстрелах.