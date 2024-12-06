Четверть атак за сутки на одном направлении. Какая ситуация на фронте на утро
За сутки, 5 декабря, на фронте в Украине произошли 188 боевых столкновений. Больше всего - на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак", - говорится в сообщении.
В частности, основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.
Кроме того, 40 атак за сутки произошли на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка и 37 - на Времевском.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении состоялась одна безуспешная вражеская атака в районе Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.
На Ореховском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 492 артиллерийских обстрелах.
Потери РФ в Украине
За сутки потери РФ составили 1660 военных. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 46 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 46 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 56 единиц автомобильной техники и три единицы спецтехники оккупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника.
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