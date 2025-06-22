"Чужаки" из Средиземноморья. Как изменения климата влияют на Черное море уже сейчас

Уровень Черного моря повысится

Из-за таяния ледников повышается уровень Мирового океана, что приводит к повышению уровня во всех морях, в том числе и Черном.

"Где-то 5-6 лет назад гидрологи оценили масштабы возможных изменений и территорий, которые будут подтоплены. Тенденция поднятия уровня Черного моря прослеживается уже достаточно долго. Уровень повышается на несколько миллиметров в год. За некоторое время вода может подняться на 30-50 см, в зависимости от тех математических моделей, которые будут использовать ученые", - говорит ученый.

На эту проблему можно повлиять только на глобальном уровне, уменьшив выбросы углекислого газа в атмосферу, тем самым замедлив изменения климата.

"Важно также на местном уровне внедрять работы по адаптации к изменениям климата. И это касается и сельского хозяйства, и рыбоводства и марикультуры. В то же время, также важно говорить о более жестком контроле за распространением инвазионных видов, которые могут натурализоваться в связи с потеплением в нашем регионе", - добавляет Демченко.

Появятся "чужаки" из Средиземного моря

Потепление в регионе повлечет появление новых видов флоры и фауны в Черном море.

"Эта тенденция уже есть, потому что параллельно с поднятием уровня воды происходит и потепление, особенно зимой, поскольку у нас уменьшается количество дней с минусовой температурой и частота образования ледового покрова. В этом году в Одесском регионе ни один лиман не замерз. И такое прослеживается несколько лет подряд", - объясняет биолог.

В Дунае уже активно развивается речная креветка японская. Этот инвазивный вид искусственно вселили в Днестровский лиман, а затем он попал в пруды в Дунай.

"В прошлом году креветку в Дунайском регионе вылавливали десятками тонн, потому что она смогла приспособиться к условиям Бессарабии. Это сигнал, что этот регион будет коридором распространения инвазионных видов из Средиземного моря. Уже сейчас зарегистрировано более 100 инвазионных видов в разных группах: и растений и животных. И это является проблемой", - подчеркивает Демченко.

При этом японская креветка не сможет вытеснить черноморскую, потому что они живут в разных ареалах - первая только в пресной воде, вторая - в морской.

"У нас есть определенные виды моллюсков и ракообразных, полихет (кольчатые черви, - Ред.), балянусов (подтип ракообразных, - Ред.), которые адаптируются к нашим экологическим условиям. Недавно мы поймали голубого краба размером 15 см. Было всего две-три такие находки в Черном море", - говорит ученый.

Также ученые зафиксировали в Черном море несколько видов морских окуней. И тенденция к таким находкам увеличивается.