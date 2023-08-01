Для чувствительных тем. В Украине создадут словарь "нежелательной" лексики

По ее словам, словарь будет включать в себя рекомендации по освещению "чувствительных тем".

"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - заявила Герасимьюк.

Она отметила, что словарь будет включать в себя рекомендации относительно того, как толерантно освещать чувствительные темы и информацию о некоторых сообществах - этнических, национальных, ЛГБТИК, людей с инвалидностью, ветеранских и т.д. Для создания словаря с членами указанных сообществ будут проведены встречи и консультации.

"Готовятся меморандумы с обозначенными сообществами – эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должен быть наработан словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая является недопустимой, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула она.

Увольнение Александра Ткаченко

21 июля Верховная Рада Украины получила заявление об освобождении от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он сам подал заявление из-за резонанса с выделением средств Минкультом из госбюджета.

При этом до того, как стало известно о заявлении, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет миллионы гривен на создание русскоговорящего продукта от компаний, работавших на российский рынок.

Так, 7 июня госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело "творческий конкурс" на создание фильмов и сериалов. Тогда победителями стали компании, учредители которых работали на российском рынке и в российских проектах.

Однако самый громкий скандал возник после того, как компании телеведущего и шоумена Юрия Горбунова анонсировали выделение 33 млн. гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

Добавим, что общественность и по этому случаю собирала подписи под петицией об отставке Ткаченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.