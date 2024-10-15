Чувствительные темы. Нацсовет призвал "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.

По данным нацпроекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду 1,6 млрд долларов. В основном информационные усилия РФ направлены на украинскую аудиторию.

В Нацсовете отмечают, что в первую очередь российская пропаганда пытается:

продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в Украине;

манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институции и армию;

дезориентировать и запугать население, расколоть общество из-за вымышленных споров и вычурных нарративов дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.

Национальный совет призывает украинские медиа тщательно изучать источники, в том числе иностранные, в случае освещения противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК "осторожно" использовать цитаты, осуществлять фактчекинг.