RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Чувствительные темы. Нацсовет призвал "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК

Фото: СМИ в Украине призвали "корректно" освещать мобилизацию и ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские СМИ призвали "корректно" освещать мобилизацию и деятельность ТЦК. Эти темы назвали чувствительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации и деятельности ТЦК, чтобы снизить обороноспособность страны.

По данным нацпроекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду 1,6 млрд долларов. В основном информационные усилия РФ направлены на украинскую аудиторию.

В Нацсовете отмечают, что в первую очередь российская пропаганда пытается:

  • продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в Украине;
  • манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институции и армию;
  • дезориентировать и запугать население, расколоть общество из-за вымышленных споров и вычурных нарративов дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.

Национальный совет призывает украинские медиа тщательно изучать источники, в том числе иностранные, в случае освещения противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК "осторожно" использовать цитаты, осуществлять фактчекинг.

Рейды ТЦК

Напомним, в последние дни в Украине активизировались рейды сотрудников территориальных центров комплектования. Сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Также сотрудники ТЦК провели рейды в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. ТЦК и полиция посетили курорты, рестораны, развлекательные мероприятия. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКНациональный совет по телевидению и радиовещаниюМобилизация в Украине