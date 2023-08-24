ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Слухи о гибели Пригожина в авиакатастрофе сложно подтвердить, - спикер Евросоюза

Четверг 24 августа 2023 16:15
UA EN RU
Слухи о гибели Пригожина в авиакатастрофе сложно подтвердить, - спикер Евросоюза Фото: Петер Стано, спикер Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейскому союзу все еще сложно подтвердить информацию о том, что основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Об заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы видели сообщение об авиакатастрофе, в которой предположительно погиб глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, а также члены его окружения и члены экипажа. Но опять же, как и многое другое в России, это очень трудно подтвердить, и поэтому мы не можем это комментировать", - отметил Стано.

Он напомнил, что негативные действия Пригожина и "вагнеровцев" широко известны. Везде, где присутствовали эти наемники, "были оставлены следы нарушения прав человека и международного гуманитарного права".

По словам спикера, хотя Евросоюз и надеется на прекращение "негативного воздействия" операций "Вагнера", блок учитывает, что группировка наемников "связана не только с именем ее лидера".

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. На его борту находились десять человек, никто не выжил.

После этого в сети начали писать, что самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом в СМИ появилась информация о том, что главарь наемников числился в пассажирах.

Более детально о слухах насчет гибели Пригожина можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Евросоюз Вагнеровцы
NEWS
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям