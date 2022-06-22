У Чугуєві ракетним ударом зруйновано котельню: загинули комунальники

Російські війська сьогодні, 22 червня, завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули співробітники комунального підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Галину Мінаєву в Facebook .

За її словами, ворожа ракета влучила у котельню, яка була підготовлена до опалювального сезону. Також є серйозні пошкодження теплової мережі та квартир.

В результаті атаки окупантів загинули комунальники, які знаходилися на робочому місці. Мер не назвала кількість жертв.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - зазначила Мінаєва.