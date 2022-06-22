RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чугуєві ракетним ударом зруйновано котельню: загинули комунальники

Фото: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 22 червня, завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули співробітники комунального підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Галину Мінаєву в Facebook.

За її словами, ворожа ракета влучила у котельню, яка була підготовлена до опалювального сезону. Також є серйозні пошкодження теплової мережі та квартир.

В результаті атаки окупантів загинули комунальники, які знаходилися на робочому місці. Мер не назвала кількість жертв.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - зазначила Мінаєва.

Нагадаємо, вчора російські окупанти також обстріляли Чугуїв, в результаті чого загинули шість осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧугуевХарківВійна Росії проти України