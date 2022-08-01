Чубайс потрапив до реанімації на Сардинії. Не виключають отруєння

Видання зазначає, що Чубайс став жертвою раптового "неврологічного розладу", відчув нездужання і у важкому стані потрапив до лікарні містечка Ольбія.

У той же час, за даними газети Repubblica, йому стало погано раптово, і поліція перевіряє, чи не йде мова про отруєння. Інші західні ЗМІ з посиланням на близьких Чубайса відзначають, версія про отруєння малоймовірна.

Ксенія Собчак, яка дружить з сім'єю Чубайса, написала в Telegram, що у того синдром Гійєна-Барре - рідкісне захворювання нервової системи, викликане інфекцією. Воно може зачіпати нерви, які контролюють рух м'язів або передають больові, температурні і дотикові відчуття. Хвороба також може призводити до м'язової слабкості і втрати чутливості в кінцівках. У рідкісних випадках можливий параліч.

Хто такий Чубайс

Анатолій Чубайс є один з ідеологів економічних реформ 90-х років в Росії. Займав ключові посади в уряді та держкомпаніях. У 1996-1997 роках очолював Адміністрацію президента Бориса Єльцина. Пізніше був міністром фінансів і першим заступником голови уряду Росії.

Чубайс 10 років входив до Ради директорів РАО "ЄЕС Росії", а після його ліквідації став гендиректором "Російської корпорації нанотехнологій". У 2011-2020 роках також був головою ради правління "Роснано".